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    Бэйл может покинуть «Реал», если Великобритания выйдет из Евросоюза

    Будущее полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в мадридском клубе находится под вопросом.

    Как сообщает ESPN, если Великобритания полностью выйдет из Евросоюза 29 марта, с 1 апреля валлиец потеряет право на работу в Испании. Это означает, что он не сможет выходить на поле до его получения.

    Окружение хавбека пока не переживает на этот счет, но признает, что существует некоторая неопределенность в отношении его долгосрочного будущего в Мадриде.

    • Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
    • Контракт полузащитника с мадридцами рассчитан до лета 2022 года.
    • В этом сезоне игрок сборной Уэльса провел за «Реал» 23 матча, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: ESPN

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    16.01.2019 15:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Bek9216 16 января 2019, 16:49

      Xot bi Sha za besplatno pust zaberut on korolya ustroil iz sebya

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +740

      krg-kz 16 января 2019, 16:28

      Не велика потеря. Все равно кем то невообразимым в Реале он не стал.

      1
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      Рейтинг: +905

      VVadic 16 января 2019, 15:37

      Не, я уже смирился, что Бенз и Бэйл в Реале, пока их ногами вперёд не вынесут.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > VVadic 16 января 2019, 16:48

      Может они и не показывают тот уровень футбола, который от них ждут, но статистика у них всё равно солидная, особенно с учётом травм. Никак не сказать, что это плохие трансферы.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 января 2019, 15:24

      Только из-за одного этого надо поддержать Brexit.

      4
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