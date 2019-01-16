Бэйл может покинуть «Реал», если Великобритания выйдет из Евросоюза

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Будущее полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в мадридском клубе находится под вопросом.
Как сообщает ESPN, если Великобритания полностью выйдет из Евросоюза 29 марта, с 1 апреля валлиец потеряет право на работу в Испании. Это означает, что он не сможет выходить на поле до его получения.
Окружение хавбека пока не переживает на этот счет, но признает, что существует некоторая неопределенность в отношении его долгосрочного будущего в Мадриде.
- Бэйл перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2013 году за 101 миллион евро.
- Контракт полузащитника с мадридцами рассчитан до лета 2022 года.
- В этом сезоне игрок сборной Уэльса провел за «Реал» 23 матча, забил 10 голов и сделал пять результативных передач.