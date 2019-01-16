Бэйл может покинуть «Реал», если Великобритания выйдет из Евросоюза

Будущее полузащитника «Реала» Гарета Бэйла в мадридском клубе находится под вопросом.

Как сообщает ESPN, если Великобритания полностью выйдет из Евросоюза 29 марта, с 1 апреля валлиец потеряет право на работу в Испании. Это означает, что он не сможет выходить на поле до его получения.

Окружение хавбека пока не переживает на этот счет, но признает, что существует некоторая неопределенность в отношении его долгосрочного будущего в Мадриде.