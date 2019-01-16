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    Озил может перейти в «Атлетико». Мадридцы предложили за полузащитника 20 миллионов

    «Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу, сообщает El Gol Digital.

    Мадридский клуб предложил лондонцам 20 миллионов евро за 30-летнего футболиста.

    Ранее стало известно, что главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет расстаться с немцем в зимнее трансферное окно.

    • Озил перешел в английскую команду из «Реала» в сентябре 2013 года.
    • В этом сезоне хавбек провел за «Арсенал» 16 игр, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
    • Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: El Gol Digital

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    16.01.2019 14:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +183

      бочаров 16 января 2019, 17:05

      Щас бомжи продадут в Челси Парадеса и Озила купят.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > бочаров 16 января 2019, 18:36

      Озил в Зените? Ты д а л б а е б удались от сюда

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 января 2019, 16:52

      Озила больше интересует "личка", а не сколько за него заплатят клубу. А в "Арсенале" он самый высокооплачиваемый игрок с зарплатой 350 тыс. фунтов стерлингов в неделю.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +905

      VVadic 16 января 2019, 16:44

      Ну блиииин, повысили бы зарплату Годину тогда. Озил же такой же пожилой, ну нафига на него деньги тратить(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 января 2019, 14:35

      Зачем им этот бестолковый кусок никому ненужного полена

      5
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      ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > Skull_Boy 16 января 2019, 17:12

      Я бы не сказал полено, а игрок, который устарел в клубе, он достоин уважения и в реале, и арсенале, в сб. Германии, про сборную не буду говорить, это политика

      0
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 16 января 2019, 14:31

      Чёт Озил превратился в дешёвку совсем.

      0
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Shotlandets86 16 января 2019, 16:41

      Стареет

      0
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