Озил может перейти в «Атлетико». Мадридцы предложили за полузащитника 20 миллионов

Щас бомжи продадут в Челси Парадеса и Озила купят.
«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу, сообщает El Gol Digital.
Мадридский клуб предложил лондонцам 20 миллионов евро за 30-летнего футболиста.
Ранее стало известно, что главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет расстаться с немцем в зимнее трансферное окно.
- Озил перешел в английскую команду из «Реала» в сентябре 2013 года.
- В этом сезоне хавбек провел за «Арсенал» 16 игр, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.
- Контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2021 года.