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    COPE: Йович – главная цель «Барселоны» в январе. Каталонцы заплатят за форварда 35 миллионов

    «Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича.

    По информации COPE, каталонцы хотят купить 21-летнего игрока в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 35 миллионов евро.

    Права на серба принадлежат «Бенфике». В ближайшие дни немецкий клуб активирует опцию о выкупе футболиста у лиссабонцев за 12 миллионов.

    • В этом сезоне Йович провел за «Айнтрахт» 23 матча, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Стоимость форварда на портале Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.

    Источник: COPE

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    16.01.2019 13:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 января 2019, 16:32

      поживём - увидим

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 16 января 2019, 14:46

      Во-первых, 35 - явно мало. В случае выкупа, немцы наверняка подпишут с ним долгосрочное соглашение. Во-вторых, нельзя не учитывать фактор Баварии. Ну и Айнтрахту спешить некуда, поэтому продажа его в январе также выглядит маловероятным сценарием.

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