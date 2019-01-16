COPE: Йович – главная цель «Барселоны» в январе. Каталонцы заплатят за форварда 35 миллионов

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«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича.
По информации COPE, каталонцы хотят купить 21-летнего игрока в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 35 миллионов евро.
Права на серба принадлежат «Бенфике». В ближайшие дни немецкий клуб активирует опцию о выкупе футболиста у лиссабонцев за 12 миллионов.
- В этом сезоне Йович провел за «Айнтрахт» 23 матча, забил 17 голов и сделал четыре результативные передачи.
- Стоимость форварда на портале Transfermarkt составляет 40 миллионов евро.