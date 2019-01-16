COPE: Йович – главная цель «Барселоны» в январе. Каталонцы заплатят за форварда 35 миллионов

«Барселона» заинтересована в приобретении нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича.

По информации COPE, каталонцы хотят купить 21-летнего игрока в зимнее трансферное окно и готовы заплатить за него 35 миллионов евро.

Права на серба принадлежат «Бенфике». В ближайшие дни немецкий клуб активирует опцию о выкупе футболиста у лиссабонцев за 12 миллионов.