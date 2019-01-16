Гаттузо: «За последние семь-восемь лет Роналду превратился в идеальную машину»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо перед матчем за Суперкубок Италии с «Ювентусом» поделился мнением о нападающем туринцев Криштиану Роналду.

«Я думаю, Криштиану стал невероятным игроком за последние семь или восемь лет.

Когда я встретил его несколько лет назад, он часто устраивал шоу на поле, но некоторое время назад он прекратил это. Теперь он делает все со страстью, атакуя с глубиной.

Роналду хочет забить и доставить вам неприятности, направить мяч в сетку. Он изменился за последние семь или восемь лет, теперь он идеальная машина.

Чем старше он становится, тем больше ускоряется. Криштиану кажется парнем без возраста. Вы понимаете, насколько хорош он был за последние восемь лет», – сказал Гаттузо.