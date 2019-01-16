Аршавин: «Играл бы за «Барселону» бесплатно. Но недолго, у меня семья большая»

Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин признался, что был готов выступать за «Барселону» бесплатно. Он подчеркнул, что в свое время петербуржцы не отпустили его в каталонский клуб.

– Играли бы за «Барселону» бесплатно?

– Да, но недолго. У меня все-таки большая семья.

– Жалели ли, что не удалось перейти в «Барселону»?

– Жалеть было некогда. Не плакал и не убивался. Раз жизнь так распорядилось, значит, так правильно.

Почему переход не сложился? «Зенит» меня не хотел никуда отпускать. Был еще вариант с «Тоттенхэмом». Но тогда эта команда по статусу была заметно ниже «Арсенала».