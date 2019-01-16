Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Играл бы за «Барселону» бесплатно. Но недолго, у меня семья большая»

    Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин признался, что был готов выступать за «Барселону» бесплатно. Он подчеркнул, что в свое время петербуржцы не отпустили его в каталонский клуб.

    – Играли бы за «Барселону» бесплатно?

    – Да, но недолго. У меня все-таки большая семья.

    – Жалели ли, что не удалось перейти в «Барселону»?

    – Жалеть было некогда. Не плакал и не убивался. Раз жизнь так распорядилось, значит, так правильно.

    Почему переход не сложился? «Зенит» меня не хотел никуда отпускать. Был еще вариант с «Тоттенхэмом». Но тогда эта команда по статусу была заметно ниже «Арсенала».

    • 37-летний футболист завершил выступления в конце прошлого года.
    • За свою карьеру провел 603 матча на клубном уровне, забил 135 голов и сделал 179 результативных передач.

    Источник: YouTube-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.01.2019 12:41
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 января 2019, 16:19

      Не судьба.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > zigbert 16 января 2019, 17:42

      Да судьба, если бы ушле__ки зенитовкие отпустили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 января 2019, 15:11

      Пенсионер Аршавин в воспоминаниях о прошлых снах.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > vladimir-7 16 января 2019, 17:44

      О них вспоминаешь ты, вот только вспомнить тебе нечего. А Барса делала два оф. предложения Зениту, а те отказали. Так как не хотели отпускать Андрея, пока он не поставил вопрос ребром!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 16 января 2019, 14:27

      Шл#х больше чем пальцев

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > BlackMurder 16 января 2019, 17:44

      У тебя, может быть, самых разве что последних.) Нормальные на тебя не взглянут.)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 16 января 2019, 14:27

      А то кубышка не набита?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > polt 16 января 2019, 17:45

      Считай свои деньги, хотя ведь у тебя карманы пусты.) Вот и лезешь в чужой карман!!! Моча завидуй!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 16 января 2019, 13:54

      В Барселоне Z возможно бы и играл

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > Skull_Boy 16 января 2019, 17:47

      Там ты возможно бы играл, хотя нет, ты разве что у толчка.) Барса делала два оф. предложения Зениту, а те отказали. Так как не хотели отпускать Андрея, пока он не поставил вопрос ребром!

      Нельзя же быть настолько невежественным, Скулл мальчик!)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy > СССР-111 16 января 2019, 18:01

      Ххахахахах, кто его держал баран, если он ушел в Арсенал и никто не делал предложений кроме Арсенала, потому что этот мешок нахер никому бы не упал и судя твои комменты, ты явной членс чипсоеда, от каждой новости про него текешь, как дешевая шлюха

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 16 января 2019, 13:12

      Разве что в перерыве между таймами в черлидинге тверк танцевал бы. А если б ещё запел свои голоском..... Ооооооо!!! Покорил бы Барселону и затмил Монсерат Кабалье.)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > ЮНик 16 января 2019, 17:48

      Барса делала два оф. предложения Зениту, а те отказали. Так как не хотели отпускать Андрея, пока он не поставил вопрос ребром! И голос отменный! ВСЕ СУПЕР!!!


      А ты выпей водички, а то уже полные штанишки, запах же стоит отвратный от тебя, ЮНик!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > СССР-111 16 января 2019, 19:40

      Я так и подумал по твоим каментам, что ты из тех, кто любит нюхать МУЖСКИЕ штанишки, особенно в районе ширинки. Радужный флаг тебе в руки. Только не позорь СССР. Поменяй ник хотя бы на Nederlands.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 16 января 2019, 12:59

      Ты бы и за Арсенал дольше играл, если бы требования к себе не снизил. А так в Барселоне мог и не заиграть никогда.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9

      СССР-111 > bset 16 января 2019, 17:50

      Барса как и Ла-Лига была создана для стиля Андрея! А в АПЛ играть тем кому за тридцать архисложно, и при этом держать высочайший уровень, практически невозможно. Масса примеров этому. Фалькао, Шевченко и многие другие вообще не заиграли в АПЛ!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11