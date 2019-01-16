Аршавин: «Играл бы за «Барселону» бесплатно. Но недолго, у меня семья большая»

Не судьба.
Бывший полузащитник «Зенита», лондонского «Арсенала», «Кайрата» и сборной России Андрей Аршавин признался, что был готов выступать за «Барселону» бесплатно. Он подчеркнул, что в свое время петербуржцы не отпустили его в каталонский клуб.
– Играли бы за «Барселону» бесплатно?
– Да, но недолго. У меня все-таки большая семья.
– Жалели ли, что не удалось перейти в «Барселону»?
– Жалеть было некогда. Не плакал и не убивался. Раз жизнь так распорядилось, значит, так правильно.
Почему переход не сложился? «Зенит» меня не хотел никуда отпускать. Был еще вариант с «Тоттенхэмом». Но тогда эта команда по статусу была заметно ниже «Арсенала».
- 37-летний футболист завершил выступления в конце прошлого года.
- За свою карьеру провел 603 матча на клубном уровне, забил 135 голов и сделал 179 результативных передач.