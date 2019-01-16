Головин – в заявке «Монако» на матч с «Ниццей». Фабрегас пропустит игру

Главное, чтобы не давали бить по воротам, особенно, по пустым.
«Монако» огласил заявку на матч 17-го тура Лиги 1 против «Ниццы».
В нее вошел российский полузащитник Александр Головин.
Вратари: Бенальо, Субашич, Си, Б. Бадьяшил
Защитники: Баррека, Б. Бадьяшил, Бьянкон, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Панцо, Серрано, Сидибе.
Полузащитники: Айт-Беннассер, Февр, Головин, Грансир, Массенго, Лопеш, Пеле, Наварро, Тилеманс, Диоп, Тюрам.
Нападающие: Фалькао, Силла.
- В заявку не вошел полузащитник Сеск Фабрегас. В выходные он дебютировал за «Монако» в матче с «Марселем».
- Встреча «Монако» – «Ницца» пройдет сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени.