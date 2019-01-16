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    Головин – в заявке «Монако» на матч с «Ниццей». Фабрегас пропустит игру

    «Монако» огласил заявку на матч 17-го тура Лиги 1 против «Ниццы».

    В нее вошел российский полузащитник Александр Головин.

    Вратари: Бенальо, Субашич, Си, Б. Бадьяшил

    Защитники: Баррека, Б. Бадьяшил, Бьянкон, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Панцо, Серрано, Сидибе.

    Полузащитники: Айт-Беннассер, Февр, Головин, Грансир, Массенго, Лопеш, Пеле, Наварро, Тилеманс, Диоп, Тюрам.

    Нападающие: Фалькао, Силла.

    • В заявку не вошел полузащитник Сеск Фабрегас. В выходные он дебютировал за «Монако» в матче с «Марселем».
    • Встреча «Монако» – «Ницца» пройдет сегодня и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный твиттер «Монако»

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    16.01.2019 08:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 16 января 2019, 13:48

      Главное, чтобы не давали бить по воротам, особенно, по пустым.

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