Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса».
О матче
Мы подойдем к этому матчу как к новой игре. Перед нами очень серьезная команда. Это очень сильный противник дома, и мы подойдем к матчу так, как если бы счет был 0:0.
О покупке нападающего
Говорить о трансферной политике клуба не в моих компетенциях.
Об игровом времени у Иско
У нас прекрасная команда, и перед каждым матчем я должен выбирать, кто будет играть. Продал бы я Иско? Я только тренер.
О молодых игроках «Реала»
Иногда им нужно двигаться быстрее. Но им всегда помогают опытные игроки из команды. Молодые игроки становятся свободнее с поддержкой более взрослых футболистов. Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро очень важны и должны поддерживать команду и молодежь.
- Матч «Леганес» – «Реал» пройдет завтра, 16 января.
- Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.
- Ранее сообщалось о возможном уходе полузащитника Иско из команды.