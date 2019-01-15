Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса».

О матче

Мы подойдем к этому матчу как к новой игре. Перед нами очень серьезная команда. Это очень сильный противник дома, и мы подойдем к матчу так, как если бы счет был 0:0.

О покупке нападающего

Говорить о трансферной политике клуба не в моих компетенциях.

Об игровом времени у Иско

У нас прекрасная команда, и перед каждым матчем я должен выбирать, кто будет играть. Продал бы я Иско? Я только тренер.

О молодых игроках «Реала»

Иногда им нужно двигаться быстрее. Но им всегда помогают опытные игроки из команды. Молодые игроки становятся свободнее с поддержкой более взрослых футболистов. Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро очень важны и должны поддерживать команду и молодежь.