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    Солари – об Иско, покупке нападающего и матче с «Леганесом»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Кубка Испании против «Леганеса».

    О матче

    Мы подойдем к этому матчу как к новой игре. Перед нами очень серьезная команда. Это очень сильный противник дома, и мы подойдем к матчу так, как если бы счет был 0:0.

    О покупке нападающего

    Говорить о трансферной политике клуба не в моих компетенциях.

    Об игровом времени у Иско

    У нас прекрасная команда, и перед каждым матчем я должен выбирать, кто будет играть. Продал бы я Иско? Я только тренер.

    О молодых игроках «Реала»

    Иногда им нужно двигаться быстрее. Но им всегда помогают опытные игроки из команды. Молодые игроки становятся свободнее с поддержкой более взрослых футболистов. Рамос, Варан, Карвахаль, Каземиро очень важны и должны поддерживать команду и молодежь.

    • Матч «Леганес» – «Реал» пройдет завтра, 16 января.
    • Первая встреча завершилась победой «Реала» со счетом 3:0.
    • Ранее сообщалось о возможном уходе полузащитника Иско из команды.

    Источник: Marca

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