Гвардиола: «У нас невероятные показатели, но мы можем больше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:0).
«Мы провели много времени в большинстве и должны были играть более агрессивно в атаке. Большинство команд приезжает на «Этихад» и глубоко обороняется, нелегко играть с ними. Но мы хорошо провели матч и набрали три очка, которые прилизали нас к «Ливерпулю».
Когда вы играете в лиге, то можете терять очки. У нас невероятные показатели, но мы можем лучше.
Да, мы не лучшим образом провели игры с «Лестером» (1:2) и «Кристал Пэлас» (2:3), но это нормально. Мы вернулись в следующих играх, создавая моменты и мало пропуская», – сказал Гвардиола.
- «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ с 53 очками.
- Отставание от лидера турнира «Ливерпуля» – 4 очка.