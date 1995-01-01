Гвардиола: «У нас невероятные показатели, но мы можем больше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (3:0).

«Мы провели много времени в большинстве и должны были играть более агрессивно в атаке. Большинство команд приезжает на «Этихад» и глубоко обороняется, нелегко играть с ними. Но мы хорошо провели матч и набрали три очка, которые прилизали нас к «Ливерпулю».

Когда вы играете в лиге, то можете терять очки. У нас невероятные показатели, но мы можем лучше.

Да, мы не лучшим образом провели игры с «Лестером» (1:2) и «Кристал Пэлас» (2:3), но это нормально. Мы вернулись в следующих играх, создавая моменты и мало пропуская», – сказал Гвардиола.