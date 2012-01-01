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    Семенов продлит контракт с «Ахматом»

    Защитник сборной России Андрей Семенов​ в ближайшее время продлит контракт с «Ахматом».

    Нынешнее соглашение 29-летнего футболиста с грозненским клубом истекает летом 2019 года.

    «И руководство, и тренерский штаб «Ахмата» очень ценят Семенова. Он важный игрок для команды, один из лидеров. Клуб хочет удержать футболиста в своем составе и обязательно предложит ему новый контракт. Вероятнее всего, с сохранением прежних условий. Стороны смогут быстро найти точки соприкосновения, так как заинтересованы в продолжении сотрудничества», – сказал источник, близкий к ситуации.

    • Семенов выступает за «Ахмат» с 2014 года.
    • Ранее сообщалось, что игрока хочет подписать «Спартак».

    Источник: «Известия»

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