«Ростов» и «Рубин» заинтересованы в подписании лучшего бомбардира чемпионата Румынии

Форвард «ЧФР Клуж» Георге Цукудян может продолжить карьеру в РПЛ. Об этом в интервью Pro Sport рассказал агент 27-летнего нападающего Аркадий Запорожану.

«Действительно, Георге Цукудяном интересуются несколько европейских клубов, в число которых входят «Рубин» и «Ростов».

Пока официальных предложений от них не поступало, так как бюджеты этих клубов еще не утверждены. В России трансферное окно длится дольше, чем в других чемпионатах. «ЧФР» хочет получить за него около 2,5-3 миллионов евро», – сказал Запорожану.