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    «Ростов» и «Рубин» заинтересованы в подписании лучшего бомбардира чемпионата Румынии

    Форвард «ЧФР Клуж» Георге Цукудян может продолжить карьеру в РПЛ. Об этом в интервью Pro Sport рассказал агент 27-летнего нападающего Аркадий Запорожану.

    «Действительно, Георге Цукудяном интересуются несколько европейских клубов, в число которых входят «Рубин» и «Ростов».

    Пока официальных предложений от них не поступало, так как бюджеты этих клубов еще не утверждены. В России трансферное окно длится дольше, чем в других чемпионатах. «ЧФР» хочет получить за него около 2,5-3 миллионов евро», – сказал Запорожану.

    • В сезоне 2017/18 Цукудян стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии, забив 15 мячей в 34 матчах.
    • В текущем сезоне он забил 11 мячей и сделал две результативные передачи в 22 играх за «ЧФР».

    Источник: Pro Sport

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    Сегодня, 19:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4318

      Сильвербой 19 минут назад

      Ни у одних, ни у других нет таких денег!!!

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