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    Журналист Карпов: «Зенит» не хочет отпускать Паредеса в «Челси»

    Журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» не хочет продавать в «Челси» полузащитника Леандро Паредеса.

    Ранее сообщалось, что лондонцы предложили за аргентинца 30 миллионов евро.

    Два дня назад футболист поделился постом в твиттере с видеозаписью «Леандро Паредес, добро пожаловать в «Челси».

    «Зенит» не хочет отпускать Паредеса. Поэтому он и постит в соцсетях все про себя и «Челси», мечтает поскорее свалить. Он то ехал под Манчини, а тут – РПЛ.

    Правильно говорит Орлов, что аргентинец играет на *** [отцепись]. Но он настолько крут, что даже этого хватает, чтобы тащить команду и показывать уровень. Но и «Зенит» понять можно: пока нет Нобоа с кем играть в центре, с Оздоевым?» – написал Карпов в телеграме.

    • Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитан до 2021 года.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +273

      Genz 4 минуты назад

      Крутой подкол - Оздоев с Нобоа игрой не тянут даже на Енисей с Анжи. Нобоа хорош 3 недели в году, Оздоев плох 15 месяцев в году... Конечно Паредеса за 30 отдавать , что деньги на ветер. По меркам АПЛ он тянет на 60 кусков. Пусть еще поиграет хорошо года 2 в Зените и можно в Китай, как Халка за 65 миллионов продать

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      Рейтинг: +474

      lysenkoff 15 минут назад

      С кем, с кем? Покупать *лять! И продавать Паредеса.
      За 30 миллионов Можно условного Влашича купить...
      Вариантов куча. Никто не хочет селекцией заниматься...

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