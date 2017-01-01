Журналист Карпов: «Зенит» не хочет отпускать Паредеса в «Челси»

Журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» не хочет продавать в «Челси» полузащитника Леандро Паредеса.

Ранее сообщалось, что лондонцы предложили за аргентинца 30 миллионов евро.

Два дня назад футболист поделился постом в твиттере с видеозаписью «Леандро Паредес, добро пожаловать в «Челси».

«Зенит» не хочет отпускать Паредеса. Поэтому он и постит в соцсетях все про себя и «Челси», мечтает поскорее свалить. Он то ехал под Манчини, а тут – РПЛ.

Правильно говорит Орлов, что аргентинец играет на *** [отцепись]. Но он настолько крут, что даже этого хватает, чтобы тащить команду и показывать уровень. Но и «Зенит» понять можно: пока нет Нобоа с кем играть в центре, с Оздоевым?» – написал Карпов в телеграме.