Журналист Карпов: «Зенит» не хочет отпускать Паредеса в «Челси»

Крутой подкол - Оздоев с Нобоа игрой не тянут даже на Енисей с Анжи. Нобоа хорош 3 недели в году, Оздоев плох 15 месяцев в году... Конечно Паредеса за 30 отдавать , что деньги на ветер. По меркам АПЛ он тянет на 60 кусков. Пусть еще поиграет хорошо года 2 в Зените и можно в Китай, как Халка за 65 миллионов продать
Журналист Иван Карпов сообщил, что «Зенит» не хочет продавать в «Челси» полузащитника Леандро Паредеса.
Ранее сообщалось, что лондонцы предложили за аргентинца 30 миллионов евро.
Два дня назад футболист поделился постом в твиттере с видеозаписью «Леандро Паредес, добро пожаловать в «Челси».
«Зенит» не хочет отпускать Паредеса. Поэтому он и постит в соцсетях все про себя и «Челси», мечтает поскорее свалить. Он то ехал под Манчини, а тут – РПЛ.
Правильно говорит Орлов, что аргентинец играет на *** [отцепись]. Но он настолько крут, что даже этого хватает, чтобы тащить команду и показывать уровень. Но и «Зенит» понять можно: пока нет Нобоа с кем играть в центре, с Оздоевым?» – написал Карпов в телеграме.
- Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года за 23 миллиона евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за петербуржцев 22 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт аргентинца с сине-бело-голубыми рассчитан до 2021 года.