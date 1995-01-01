Линекер: «Тоттенхэм» мог выиграть у «МЮ», если бы не Человек-паук»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился наблюдениями после центрального матча 22-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» (0:1). По словам специалиста, ключевую роль в этой встрече сыграл вратарь манкунианцев Давид Де Хеа.

«Важная победа для «МЮ». Перемены в их игре после ухода Моуринью говорят о многом. «Тоттенхэм» показал потрясающую игру во втором тайме и вполне мог выиграть, если бы не Человек-паук в воротах соперника», – написал Линекер в твиттере.