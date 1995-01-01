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    Линекер: «Тоттенхэм» мог выиграть у «МЮ», если бы не Человек-паук»

    Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился наблюдениями после центрального матча 22-го тура АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» (0:1). По словам специалиста, ключевую роль в этой встрече сыграл вратарь манкунианцев Давид Де Хеа.

    «Важная победа для «МЮ». Перемены в их игре после ухода Моуринью говорят о многом. «Тоттенхэм» показал потрясающую игру во втором тайме и вполне мог выиграть, если бы не Человек-паук в воротах соперника», – написал Линекер в твиттере.

    • Де Хеа в матче против «Тоттенхэма» установил рекорд по количеству сейвов в матче АПЛ в этом сезоне.
    • «МЮ» набрал 41 очко и сравнялся в турнирной таблице с «Арсеналом», который идет пятым.

    Источник: Твиттер Гари Линекера

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    Сегодня, 08:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45568

      Рубик Докоян 27 минут назад

      Да уж, Де Хеа вчера "МЮ" выручал много раз. При Мауре так отгребли не меньше 4 голов, наверное...

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