Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал результат матча 19-го тура Примеры против «Бетиса» (2:1).

О матче

Ценные три очка. Мы можем попытаться сократить отставание от тех, кто находится выше нас в таблице. Мы должны сделать так, чтобы молодые ребята – Кристо, Браим, Вальверде, Регуилон, Винисиус – играли и были выше обстоятельств.

О Марсело

Ничего личного, я повторюсь. Состав такой, какой есть. Мы делаем все возможное. Все могут играть, все остаются частью команды. Я говорю об этом с первого дня в «Реале».

О травме Бензема

Это перелом фаланги. Повезло, что это рука, так что я думаю, он может остаться в команде.