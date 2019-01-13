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    Солари – об отсутствии Марсело в составе: «Ничего личного. Все могут играть и остаются частью команды»

    Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари прокомментировал результат матча 19-го тура Примеры против «Бетиса» (2:1).

    О матче

    Ценные три очка. Мы можем попытаться сократить отставание от тех, кто находится выше нас в таблице. Мы должны сделать так, чтобы молодые ребята – Кристо, Браим, Вальверде, Регуилон, Винисиус – играли и были выше обстоятельств.

    О Марсело

    Ничего личного, я повторюсь. Состав такой, какой есть. Мы делаем все возможное. Все могут играть, все остаются частью команды. Я говорю об этом с первого дня в «Реале».

    О травме Бензема

    Это перелом фаланги. Повезло, что это рука, так что я думаю, он может остаться в команде.

    Источник: Marca

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