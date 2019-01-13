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    Marca: у Бензема перелом пальца руки. Это седьмой травмированный игрок «Реала» 

    Нападающий «Реала» Карим Бензема получил травму в матче 19-го тура Примеры против «Бетиса» (1:1, второй тайм).

    Игрок повредил мизинец правой руки после столкновения с игроком соперников в конце первого тайма. После перерыва вместо него на поле появился Кристо Гонсалес.

    По информации Marca, у француза диагностирован перелом мизинца правой руки. Бензема – седьмой травмированный игрок мадридцев.

    Также у «Реала» травмированы Тибо Куртуа, Марко Асенсио, Гарет Бэйл, Тони Кроос, Хави Санчес и Мариано Диас.

    Источник: Marca

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