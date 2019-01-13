Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

«Я рад и горд. После четырех с половиной лет второй тайм в этом матче был лучшим в исполнении «Тоттенхэма», из всех игр которые я видел. Это потрясающе. Давид Де Хеа сделал 11 сейвов – невероятно.

Иногда в футболе вы не заслуживаете победы и побеждаете, а порой заслуживаете и не побеждаете. Поэтому мы и любим футбол.

В первом тайме мы доминировали, но смогли хорошо организовать свою игру. Мы потеряли Сиссоко и пропустили гол. «Юнайтед» играл глубже во втором тайме, но мы создали 11 голевых моментов во втором тайме против соперника с такой схемой. Я горд и покидаю «Уэмбли» с хорошими эмоциями», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает третью строчку в таблице с 48 очками.

Покеттино возглавляет команду с мая 2014 года.

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