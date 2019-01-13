Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Покеттино – о матче с «МЮ»: «Игра «Тоттенхэма» во втором тайме была лучшей за четыре с половиной года»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (0:1).

    «Я рад и горд. После четырех с половиной лет второй тайм в этом матче был лучшим в исполнении «Тоттенхэма», из всех игр которые я видел. Это потрясающе. Давид Де Хеа сделал 11 сейвов – невероятно.

    Иногда в футболе вы не заслуживаете победы и побеждаете, а порой заслуживаете и не побеждаете. Поэтому мы и любим футбол.

    В первом тайме мы доминировали, но смогли хорошо организовать свою игру. Мы потеряли Сиссоко и пропустили гол. «Юнайтед» играл глубже во втором тайме, но мы создали 11 голевых моментов во втором тайме против соперника с такой схемой. Я горд и покидаю «Уэмбли» с хорошими эмоциями», – сказал Покеттино.

    • «Тоттенхэм» занимает третью строчку в таблице с 48 очками.
    • Покеттино возглавляет команду с мая 2014 года.

    Сульшер – маг. Это лучший старт в истории «МЮ»

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2019 23:10
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5454

      Вомбат 1 час назад

      Если бы к такой невероятной игре еще и нормальный комментарий на русском языке! Лично я в итоге на лаптопе смотрел с английским комментарием, чтобы ахинею Черданцева не слышать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +247

      EsKamilio > Вомбат 1 час назад

      Шмурнов из той же оперы - два дебила

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45564

      Рубик Докоян 1 час назад

      К такой игре и достойную реализацию бы... Отмечая феноменальную игру Де Хеа, надо признать, что и игроки атаки "шпор" транжирили много голевых моментов.

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru