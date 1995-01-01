«Монако» объявил стартовый состав на матч 20-го тура Лиги 1 против «Марселя».
«Монако»: Бенальо, Хенрикс, Глик, Налдо, Б. Бадьяшил, Балло-Туре, Тилеманс, Фабрегас, Айт Беннассер, Лопеш, Головин.
- В стартовом составе выйдут три новичка команды: Налдо, Фабрегас и Балло-Туре. Они дебютируют за «Монако» в Лиге 1.
- Матч начнется в 23:00 по московскому времени.
Le de Thierry Henry pour la rencontre de ce soir face à l'Olympique de Marseille – #OMASM pic.twitter.com/pZmxhDxia2— AS Monaco (@AS_Monaco) 13 января 2019 г.