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    Фабрегас и Головин – в старте «Монако» на матч с «Марселем»

    «Монако» объявил стартовый состав на матч 20-го тура Лиги 1 против «Марселя».

    «Монако»: Бенальо, Хенрикс, Глик, Налдо, Б. Бадьяшил, Балло-Туре, Тилеманс, Фабрегас, Айт Беннассер, Лопеш, Головин.

    • В стартовом составе выйдут три новичка команды: Налдо, Фабрегас и Балло-Туре. Они дебютируют за «Монако» в Лиге 1.
    • Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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