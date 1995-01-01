Погба: «Сейчас я получаю удовольствие от своей игры»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о своей игре в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0).

«Сейчас я получаю удовольствие от своей игры. Мне нравится атаковать, раньше я должен был больше обороняться, а это не моя лучшая сторона.

Тренер говорит мне идти в штрафную и забивать голы. Лучший пример такой игры – это Фрэнк Лэмпард», – сказал Погба.

«МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Погба отдал голевую передачу в этом матче.

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