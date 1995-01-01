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    Погба: «Сейчас я получаю удовольствие от своей игры»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о своей игре в матче 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0).

    «Сейчас я получаю удовольствие от своей игры. Мне нравится атаковать, раньше я должен был больше обороняться, а это не моя лучшая сторона.

    Тренер говорит мне идти в штрафную и забивать голы. Лучший пример такой игры – это Фрэнк Лэмпард», – сказал Погба.

    • «МЮ» занимает шестую строчку в турнирной таблице АПЛ.
    • Погба отдал голевую передачу в этом матче.

    Сульшер – маг. Это лучший старт в истории «МЮ»

    Источник: BBC

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    Сегодня, 22:37
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +569

      ivan-football-fan 33 минуты назад

      Забанили бедного Моуриньо))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +45546

      Рубик Докоян 36 минут назад

      И нам это хорошо видно, как вся команда преобразилась, всего при одной замене...

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