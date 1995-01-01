Де Хеа: «Верим, что можем финишировать в топ-4 АПЛ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0).

«Все хорошо, особенно если учесть, что это «Уэмбли». Три очень важных очка.

У нас три матча без пропущенных голов, это очень хорошо. Игроки рады, вы можете увидеть это на поле, они играют со страстью, как и должен играть «МЮ».

Мы верим, что можем финишировать в топ-4, мы «Юнайтед», у нас хорошие игроки, мы боремся за место в четверке», – сказал Де Хеа.

«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очков.

Столько же очков у «Арсенала», он идет строчкой выше.

Сульшер – маг. Это лучший старт в истории «МЮ»