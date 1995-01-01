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    Де Хеа: «Верим, что можем финишировать в топ-4 АПЛ»

    Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал результат матча 22-го тура АПЛ против «Тоттенхэма» (1:0).

    «Все хорошо, особенно если учесть, что это «Уэмбли». Три очень важных очка.

    У нас три матча без пропущенных голов, это очень хорошо. Игроки рады, вы можете увидеть это на поле, они играют со страстью, как и должен играть «МЮ».

    Мы верим, что можем финишировать в топ-4, мы «Юнайтед», у нас хорошие игроки, мы боремся за место в четверке», – сказал Де Хеа.

    • «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице с 41 очков.
    • Столько же очков у «Арсенала», он идет строчкой выше.

    Сульшер – маг. Это лучший старт в истории «МЮ»

    Источник: BBC

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +569

      ivan-football-fan 26 минут назад

      "Верим"?!)))
      А... не стыдно было дурака валять пол чемпионата?))))))))

      0
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      Рейтинг: +569

      ivan-football-fan 35 минут назад

      Теперь уже сомнений нет: МАВРА СПЛАВИЛИ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45546

      Рубик Докоян 38 минут назад

      При такой игре, прухе и везухе всё вполне реально. Удачи !

      1
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      Рейтинг: +42

      Surik43 40 минут назад

      мы тоже верим в дьяволов, вперед МЮ

      0
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      Рейтинг: +11221

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Вот это Сульшер зарядил команду, видимо у Кашпировского брал уроки.)))

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