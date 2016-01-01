АПЛ. «МЮ» обыграл «Тоттенхэм» и сравнялся по очкам с «Арсеналом»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Маркус Рэшфорд.

«МЮ» набрал 41 очко и остался на шестом месте. Команда Уле-Гуннара Сульшера сравнялась по очкам с «Арсеналом», который идет пятым. «Тоттенхэм» с 48 очками идет третьим.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Рэшфорд, 44.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Уинкс (Льоренте, 81), Эриксен, Алли, Сиссоко (Ламела, 43), Алли, Кейн, Сон.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Эррера, Матич, Лингард (Далот, 83), Погба (Мактоминай, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73), Рэшфорд.

Предупреждения: Алли, 50 – Эррера, 66; Погба, 78.

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