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    АПЛ. «МЮ» обыграл «Тоттенхэм» и сравнялся по очкам с «Арсеналом»

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче 22-го тура АПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил форвард Маркус Рэшфорд.

    «МЮ» набрал 41 очко и остался на шестом месте. Команда Уле-Гуннара Сульшера сравнялась по очкам с «Арсеналом», который идет пятым. «Тоттенхэм» с 48 очками идет третьим.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Рэшфорд, 44.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд, Триппьер, Уинкс (Льоренте, 81), Эриксен, Алли, Сиссоко (Ламела, 43), Алли, Кейн, Сон.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Линделеф, Джонс, Шоу, Эррера, Матич, Лингард (Далот, 83), Погба (Мактоминай, 90+2), Марсьяль (Лукаку, 73), Рэшфорд.

    Предупреждения: Алли, 50 – Эррера, 66; Погба, 78.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:23
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1007

      Павел Буре 3 минуты назад

      Рад за МЮ, но с защитой надо что-то делать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +46822

      zigbert 4 минуты назад

      Тоттенхэм наиграл на победу ,но не получилось даже ничьей. Де Хеа творил чудеса.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +613

      САНЁК17 4 минуты назад

      С победой,красссные дьяволы,подняли дух команды,надежду оправдали кто им верил ,кто их подготовил,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2295

      zatonn 5 минут назад

      С приходом Сульшера МЮ стал абсолютно другим! Вовремя выгнали Моура, едва не угробил команду!

      5
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      Рейтинг: +1553

      I_R_O_N_M_A_N 6 минут назад

      Ну че с рекордом!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Surik43 7 минут назад

      Урррраааа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2848

      84aivengo 10 минут назад

      победа имени сульшера и ферги ... !!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      Sedoi_Goblin 10 минут назад

      Классный матч! Столько моментов,столько борьбы! М.Ю. с победой! Шпорам удачи на всех фронтах! P.S. Де Хеа красавелла)))

      4
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      Рейтинг: +1508

      dinar7777dinar 11 минут назад

      де хеа монстр ! а как радует радость улыбка сэра алекса после матча ! все думают наивно что сульшер там руководит нет сэр алекс консультирует строит игровую схему.

      5
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      Рейтинг: +726

      zabvo9406 11 минут назад

      до матча сделал 2 ставки: 2-1 в пользу Тота коэф 8 и МЮ выиграет с разницей в 1 мяч коэф 11. 1 ставка 10000 вторая 500 р я в гневе!!!

      0
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      Рейтинг: +11

      Ветеран Пунических Воин > zabvo9406 7 минут назад

      я тоже!

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