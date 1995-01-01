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    Дибала – о Роналду, Лиге чемпионов и игре с Погба

    Football Italia опубликовал интервью полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалы для Telefoot. «Бомбардир» выделил основные темы из разговора.

    О возможном возвращении Погба в «Ювентус»

    Я всегда хотел бы играть с футболистом такого уровня. Какое бы решение он не принял, я желаю ему удачи.

    О Роналду

    Все знают, как важен для нас Криштиану, и как его воспринимают соперники. Он отдает все – на тренировке он или на матче – и всегда показывает пример молодым игрокам.

    Месси? Я бы сказал, что Роналду и Месси на одном уровне. У Неймара и Мбаппе есть все, чтобы в будущем соответствовать их уровню.

    О Лиге чемпионов

    Лига чемпионов – наша главная цель в этом сезоне, мы сделаем все, чтобы выиграть ее. «Атлетико» и «Ливерпуль» – худшие жребии, которые могли бы нам выпасть.

    • В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Атлетико».
    • Игры пройдут 20 февраля и 12 марта.

    Источник: Football Italia

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