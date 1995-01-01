Football Italia опубликовал интервью полузащитника «Ювентуса» Пауло Дибалы для Telefoot. «Бомбардир» выделил основные темы из разговора.
О возможном возвращении Погба в «Ювентус»
Я всегда хотел бы играть с футболистом такого уровня. Какое бы решение он не принял, я желаю ему удачи.
О Роналду
Все знают, как важен для нас Криштиану, и как его воспринимают соперники. Он отдает все – на тренировке он или на матче – и всегда показывает пример молодым игрокам.
Месси? Я бы сказал, что Роналду и Месси на одном уровне. У Неймара и Мбаппе есть все, чтобы в будущем соответствовать их уровню.
О Лиге чемпионов
Лига чемпионов – наша главная цель в этом сезоне, мы сделаем все, чтобы выиграть ее. «Атлетико» и «Ливерпуль» – худшие жребии, которые могли бы нам выпасть.
- В 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет с «Атлетико».
- Игры пройдут 20 февраля и 12 марта.