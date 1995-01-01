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    «Уфа» не взяла Ваньека и Тумасяна на первый сбор по решению Кириченко. Игроки могут покинуть клуб

    Полузащитник «Уфы» Ондрей Ваньек и защитник Денис Тумасян могут покинуть клуб. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов. По его словам, главный тренер команды Виктор Кириченко не взял футболистов на первый зимний сбор.

    «Ванек пройдeт медосмотр в Уфе вместе с Тумасяном. Они не едут на сбор с первой командой по решению главного тренера. Думаю, раз это произошло, игроки понимают причину. «Уфа» действует согласно контракту. Никаких разногласий в наших отношениях нет. Клуб несeт ответственность за свои обязательства перед игроками, а игроки – перед клубом. Между строк висит, что эти футболисты будут выставлены на трансфер», – сказал Газизов.

    • Ваньек перешел в «Уфу» из «Виктории» летом 2016 года. В этом сезоне он провел 13 матчей, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
    • Тумасян присоединился к башкирской команде в середине 2015 года. В текущей кампании на его счету девять встреч.

    Источник: «Чемпионат»

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