«Уфа» не взяла Ваньека и Тумасяна на первый сбор по решению Кириченко. Игроки могут покинуть клуб

Полузащитник «Уфы» Ондрей Ваньек и защитник Денис Тумасян могут покинуть клуб. Об этом сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов. По его словам, главный тренер команды Виктор Кириченко не взял футболистов на первый зимний сбор.

«Ванек пройдeт медосмотр в Уфе вместе с Тумасяном. Они не едут на сбор с первой командой по решению главного тренера. Думаю, раз это произошло, игроки понимают причину. «Уфа» действует согласно контракту. Никаких разногласий в наших отношениях нет. Клуб несeт ответственность за свои обязательства перед игроками, а игроки – перед клубом. Между строк висит, что эти футболисты будут выставлены на трансфер», – сказал Газизов.