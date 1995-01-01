Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?

    Идову: «Впереди активная работа на сборах. «Локомотив» держит в уме защиту титула»

    Защитник «Локомотива» Брайн Идову поделился мотивацией на вторую часть сезона в чемпионате России.

    – Чувствую себя хорошо, врачи это подтвердили. В отпуске успел и отдохнуть, и выполнить задания тренерского штаба.

    Впереди активная работа на сборах и вторая часть сезона. Все игроки, конечно же, держат в уме защиту чемпионского титула.

    Наверное, четче о задачах нам расскажет главный тренер на сборе.

    – Какие цели стоят на сборе?

    – Самое главное – набрать физические кондиции и подготовиться ко второй части сезона, а также сыграться и выдать результат по максимуму.

    – Ставите задачу-минимум – попасть в зону Лиги чемпионов?

    – Да, в любом случае и футболисты, и руководство думают об этом. Приложим максимум усилий, чтобы добиться этого.

    Идову перешел в московский клуб в июле 2018-го года из «Амкара». В текущем сезоне он провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.

    После 17-ти туров РПЛ у команды Юрия Семина 28 очков и пятое место в турнирной таблице. Чемпионат возобновится 3-го марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5115

      parevg 33 минуты назад

      Нашли у кого интервью брать, этот мартыхай играет раз через три, и в команду попал только благодаря паспорту. был бы легионером сгинул бы вместе с другими легионерами несчастного Амкара....

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru