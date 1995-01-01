Идову: «Впереди активная работа на сборах. «Локомотив» держит в уме защиту титула»

Защитник «Локомотива» Брайн Идову поделился мотивацией на вторую часть сезона в чемпионате России.

– Чувствую себя хорошо, врачи это подтвердили. В отпуске успел и отдохнуть, и выполнить задания тренерского штаба.

Впереди активная работа на сборах и вторая часть сезона. Все игроки, конечно же, держат в уме защиту чемпионского титула.

Наверное, четче о задачах нам расскажет главный тренер на сборе.

– Какие цели стоят на сборе?

– Самое главное – набрать физические кондиции и подготовиться ко второй части сезона, а также сыграться и выдать результат по максимуму.

– Ставите задачу-минимум – попасть в зону Лиги чемпионов?

– Да, в любом случае и футболисты, и руководство думают об этом. Приложим максимум усилий, чтобы добиться этого.

Идову перешел в московский клуб в июле 2018-го года из «Амкара». В текущем сезоне он провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.

После 17-ти туров РПЛ у команды Юрия Семина 28 очков и пятое место в турнирной таблице. Чемпионат возобновится 3-го марта.