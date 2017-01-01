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    Салах обошел Раша по голам за «Ливерпуль» в АПЛ

    «Ливерпуль» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии обыграл «Брайтон» (1:0).

    Единственный гол в этой встрече записал на свой счет нападающий Мохамед Салах.

    Для египтянина этот забитый мяч стал 46-м в АПЛ за мерсисайдцев. По этому показателю он вышел на восьмое место в списке бомбардиров «Ливерпуля», обойдя Иана Раша.

    Шестую и седьмую строчку в списке бомбардиров делят Даниэль Старридж и Дирк Кейт – по 51 голу. Рекордсмен – Робби Фаулер (128).

    • Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
    • Контракт форварда с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: Gracenote

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