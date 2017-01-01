Салах обошел Раша по голам за «Ливерпуль» в АПЛ

«Ливерпуль» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии обыграл «Брайтон» (1:0).

Единственный гол в этой встрече записал на свой счет нападающий Мохамед Салах.

Для египтянина этот забитый мяч стал 46-м в АПЛ за мерсисайдцев. По этому показателю он вышел на восьмое место в списке бомбардиров «Ливерпуля», обойдя Иана Раша.

Шестую и седьмую строчку в списке бомбардиров делят Даниэль Старридж и Дирк Кейт – по 51 голу. Рекордсмен – Робби Фаулер (128).