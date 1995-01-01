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    Тухель: «Руководство «ПСЖ» сказало мне, что зимой у нас появится новый игрок»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель заявил, что парижский клуб во время зимнего трансферного окна планирует приобрести нового футболиста.

    «Спортивный директор и президент «ПСЖ» сказали мне, что в команде зимой появится новый игрок. Я им верю, но в то же время опасаюсь, что этого не случится.

    Зимой осуществить трансферы сложнее. Надеюсь, без приобретений мы все же не останемся и я буду спать спокойно», – сказал Тухель.

    На данный момент «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.

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    Источник: Goal.com

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