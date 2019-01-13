«Зенит» планирует приобрести форварда сборной Аргентины Акунью. «Спортинг» хочет за игрока 20 миллионов

Нападающий «Спортинга» и сборной Аргентины Маркос Акунья может стать игроком «Зенита».

По информации «Спорт-Экспресс», португальский клуб хочет получить за трансфер 27-летнего форварда не менее 20 миллионов евро.

Акуна способен полностью закрыть левый фланг. Ранее на позицию левого защитника петербуржцы рассматривали Алехандро Гримальдо («Бенфика»).