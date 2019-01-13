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    «Зенит» планирует приобрести форварда сборной Аргентины Акунью. «Спортинг» хочет за игрока 20 миллионов

    Нападающий «Спортинга» и сборной Аргентины Маркос Акунья может стать игроком «Зенита».

    По информации «Спорт-Экспресс», португальский клуб хочет получить за трансфер 27-летнего форварда не менее 20 миллионов евро.

    Акуна способен полностью закрыть левый фланг. Ранее на позицию левого защитника петербуржцы рассматривали Алехандро Гримальдо («Бенфика»).

    • Контракт Акуны со «Спортингом» рассчитан до лета 2023 года.
    • В этом сезоне хавбек провел в Примейре 15 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2019 06:42
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 14 января 2019, 16:31

      Так кто он есть???Бомбардир пишет,что он нападающий.На Чемпе пишут,что он защитник.А Википедия говорит,что атакующий полузащитник ))

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 января 2019, 17:06

      Форвард на позиции левого защитника способный закрыть весь фланг)) Кто? Аргентинец? Админы, вы уже опустились на самое дно! Хоть раз подайте информацию грамотно и проверенную!!! Желтухаи.п.а.н.а.я

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 13 января 2019, 16:34

      В Заголовке форвард, в тексте защитник, кто он вообще?)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 13 января 2019, 16:11

      Когда же хоть один действительно топовый игрок , появится на горизонте -- всякое фуфло собирают !!!

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 января 2019, 15:50

      Вроде бы и тренер сменился а аргентинские игроки до сих пор в умах руководства Зенита.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3463

      acor94 13 января 2019, 14:29

      это защитник а не нападающий

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 января 2019, 13:20

      маэстро музыку включай аргентинское танго продолжается тарара рам тарам тарам

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 13 января 2019, 12:20

      Лучше бы руководство новое подписали

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 января 2019, 10:16

      Ну и где же питерские воспитанники? Клуб имеет свой фарм-клуб,молодежную команду,юношескую,футбольную академию с кучей тренеров,а результата никакого!

      2
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      Рейтинг: +351

      Константинн > nemolod 13 января 2019, 12:05

      зенит это акционерное общество, которое по определению должно приносить прибыль, ну или, не по определению для отмывания денег. Прибыль приносит? Вроде бы да. Кому там нахрен нужны воспитанники.

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 13 января 2019, 09:40

      А где же свои ребята, мячи подают? Да не иссохнет газпромовская копилка.

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      Рейтинг: +12337

      Вомбат > владимир миронов 13 января 2019, 11:36

      Откуда там возьмутся свои ребята? Академия Зенита - коммерческий проект Хенка ван Стее. Родители олигархов платят - дети числятся в системе Зенита. Итог = неминуемый вылет Зенита-2 в ПФЛ.

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