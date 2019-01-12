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    Саутгейт входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед». По информации Telegraph.co.uk, 48-летний специалист входит в шорт-лист английского клуба.

    Главным претендентом на пост главного тренера «МЮ» остается Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»). Руководство «Манчестер Юнайтед» готово пригласить Саутгейта, если не договорится с аргентинцем.

    • В октябре 2018 года Саутгейт продлил контракт со сборной Англии до 2022 года.
    • Под руководством англичанина национальная команда дошла до 1/2 финала ЧМ-2018.

    Источник: Telegraph.co.uk

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