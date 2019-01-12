Саутгейт входит в шорт-лист «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед». По информации Telegraph.co.uk, 48-летний специалист входит в шорт-лист английского клуба.

Главным претендентом на пост главного тренера «МЮ» остается Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»). Руководство «Манчестер Юнайтед» готово пригласить Саутгейта, если не договорится с аргентинцем.