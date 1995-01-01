Гаттузо – о возможном уходе Игуаина: «Я бы оставил его у себя дома и накормил бы своим обедом»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал информацию о возможном уходе форварда Гонсало Игуаина из команды.
«У нас честные отношения, мы говорим открыто. Когда игрок принимает решение, становится сложно переубедить его. Но можно попытаться.
Сейчас он игрок «Милана». Я не знаю, что произойдет. Мы честны друг с другом, и я хочу, чтобы он сохранил свой настрой.
Я не знаю, чем недоволен Игуаин, потому что я вижу его довольным, он часть атмосферы, которая царит в нашей раздевалке. Посмотрим, что произойдет. Если бы все зависело от меня, то я бы оставил его у себя дома и накормил бы своим обедом», – цитирует Гаттузо Goal со ссылкой на Milan TV.
- Ранее сообщалось об интересе «Челси» к Игуаину.
- Права на футболиста принадлежат «Ювентусу», за «Милан» он выступает на правах аренды.