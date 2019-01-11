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    «Ювентус» отдаст Игуаина в аренду «Челси» только с правом выкупа

    Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило подробности переговоров «Челси» и «Ювентуса» по аренде нападающего Гонсало Игуаина.

    Согласно источнику, директор синих Марина Грановская обсудила сделку со спортивным директором «бьянкнери» Фабио Паратичи. Итальянский клуб согласен на аренду до конца сезона, но только с правом последующего выкупа.

    В переговорах также будет учитываться мнение «Милана», где 31-летний игрок сборной Аргентины играет с августа на правах аренды.

    • «Милан» заплатил за аренду на сезон Игуаина 18 миллионов
    • В 20-ти играх он забил восемь голов и отдал три результативные передачи

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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