«Ювентус» отдаст Игуаина в аренду «Челси» только с правом выкупа

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport сообщило подробности переговоров «Челси» и «Ювентуса» по аренде нападающего Гонсало Игуаина.
Согласно источнику, директор синих Марина Грановская обсудила сделку со спортивным директором «бьянкнери» Фабио Паратичи. Итальянский клуб согласен на аренду до конца сезона, но только с правом последующего выкупа.
В переговорах также будет учитываться мнение «Милана», где 31-летний игрок сборной Аргентины играет с августа на правах аренды.
- «Милан» заплатил за аренду на сезон Игуаина 18 миллионов
- В 20-ти играх он забил восемь голов и отдал три результативные передачи