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    Эмери: «С Озилом мы и побеждаем, и проигрываем. Не думаю, что один игрок определяет результат»

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал отсутствие полузащитника Месута Озила в заявке на матч 22-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:1).

    «Я выбрал тех игроков, которых посчитал наиболее подходящими для этого матча. С Озилом мы и побеждаем, и проигрываем. Я не думаю, что один игрок определяет победу или поражение.

    Игроки, которые вышли сегодня на игру, заслужили это. Мы продолжаем работать с каждым игроком, потому что все они важны, но сегодня решением было выйти с этими игроками», – сказал Эмери.

    • Озил восстановился от травмы и вернулся в основную группу «Арсенала» в начале января.
    • Команда Эмери занимает пятую строчку в таблице.

    «Арсенал» обречен, пока его владелец так бездарно ведет трансферы

    Источник: Sky Sports

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