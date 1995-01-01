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    Головин и Фабрегас – в заявке «Монако» на матч с «Марселем»

    «Монако» огласил заявку на матч 20-го тура Лиги 1 с «Марселем». В список вошел российский полузащитник Александр Головин и новички команды Сеск Фабрегас, Фоде Балло-Туре и Налдо.

    Вратари: Бенальо, Л. Бадьяшил.

    Защитники: Б. Бадьяшил, Балло-Туре, Бьянкон, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Налдо, Серрано.

    Полузащитники: Аит Беннассер, Фабрегас, Февр, Головин, Лопеш, Тилеманс.

    Нападающие: Фалькао, Силла.

    • Матч «Марсель» – «Монако» пройдет завтра, 13 января.
    • «Монако» с 13 очками занимает 19-е место в таблице.
    • «Марсель» с 27 очками идет шестым.

    Источник: Официальный твиттер «Монако»

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    Сегодня, 21:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1119

      koli4ka 7 минут назад

      ну,все Марсель...ховайся ,гладиаторы Монаки вас на клочья разнесут!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3128

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну глянем и сейчас ничья с Марселем уже, как победа

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