ну,все Марсель...ховайся ,гладиаторы Монаки вас на клочья разнесут!
«Монако» огласил заявку на матч 20-го тура Лиги 1 с «Марселем». В список вошел российский полузащитник Александр Головин и новички команды Сеск Фабрегас, Фоде Балло-Туре и Налдо.
Вратари: Бенальо, Л. Бадьяшил.
Защитники: Б. Бадьяшил, Балло-Туре, Бьянкон, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Налдо, Серрано.
Полузащитники: Аит Беннассер, Фабрегас, Февр, Головин, Лопеш, Тилеманс.
Нападающие: Фалькао, Силла.
- Матч «Марсель» – «Монако» пройдет завтра, 13 января.
- «Монако» с 13 очками занимает 19-е место в таблице.
- «Марсель» с 27 очками идет шестым.