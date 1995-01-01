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    «Зенит» к 19-летнию дебюта Аршавина опубликовал видео с его лучшими голами

    Пресс-служба «Зенита» опубликовала в твиттере подборку голов экс-нападающего Андрея Аршавина.

    «В рамках 19-летия со дня дебюта Аршавина держите видео с 20-ю его лучшими голами за «Зенит», – звучит описание ролика.

    Воспитанник «Зенита» Аршавин выступал за главную команду с 2000-го по 2008-й год, в 2012-м – на правах аренды из лондонского «Арсенала» – и с 2013-го по 2015-й. С петербургским клубом он выиграл семь трофеев – три чемпионства России, кубок Премьер-лиги, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

    3-го декабря Аршавин в статусе футболиста «Кайрата» объявил о завершении карьеры. 16-го декабря он возглавил детский проект «Сириус», учрежденный сине-бело-голубыми.

    Источник: Твиттер «Зенита»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3269

      prezent2017 9 минут назад

      Андрей - наша главная суперзвезда последнего 20-летия. Сейчас таких нет! Куда все делось?

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      Рейтинг: +822

      волчарик 34 минуты назад

      На тот Зенит можно было смотреть с удовольствием,даже когда проигрывали.А сейчас-своих не предают но .....

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      Рейтинг: +1740

      Агасфер 1 час назад

      Мы живём настоящим.А нынешний его облик не совсем комильфо...

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      Рейтинг: +1159

      SIRIUS 2002 > Агасфер 46 минут назад

      Историю все равно забывать не следует.

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