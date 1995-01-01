«Зенит» к 19-летнию дебюта Аршавина опубликовал видео с его лучшими голами

Пресс-служба «Зенита» опубликовала в твиттере подборку голов экс-нападающего Андрея Аршавина.

«В рамках 19-летия со дня дебюта Аршавина держите видео с 20-ю его лучшими голами за «Зенит», – звучит описание ролика.

Воспитанник «Зенита» Аршавин выступал за главную команду с 2000-го по 2008-й год, в 2012-м – на правах аренды из лондонского «Арсенала» – и с 2013-го по 2015-й. С петербургским клубом он выиграл семь трофеев – три чемпионства России, кубок Премьер-лиги, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА.

3-го декабря Аршавин в статусе футболиста «Кайрата» объявил о завершении карьеры. 16-го декабря он возглавил детский проект «Сириус», учрежденный сине-бело-голубыми.