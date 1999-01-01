Покеттино – перед матчем с «МЮ»: «Фергюсон – лучший тренер в истории футбола»

Черчесов не согласен
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал визит сэра Алекса Фергюсона на тренировку «Манчестер Юнайтед».
Шотландца пригласил и. о. главного тренера Уле-Гуннар Сульшер.
– Это отличная новость. Сэр Алекс – и есть футбол.
– Вы контактировали с ним, когда он болел?
– Конечно. Трудно скрывать мое восхищение к нему. Он был одним из тех, кем я больше всего восхищался. Мы однажды обедали в Лондоне, позже у нас сложились хорошие отношения.
– Как думаете, придал ли визит Фергюсона «МЮ» энергии?
– Он лучший тренер в истории футбола. Здорово видеть его каждый день.
Матч 22-го тура английской Премьер-лиги пройдет на «Уэмбли» и состоится завтра, 13-го января.