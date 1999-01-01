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    Покеттино – перед матчем с «МЮ»: «Фергюсон – лучший тренер в истории футбола»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал визит сэра Алекса Фергюсона на тренировку «Манчестер Юнайтед».

    Шотландца пригласил и. о. главного тренера Уле-Гуннар Сульшер.

    – Это отличная новость. Сэр Алекс – и есть футбол.

    – Вы контактировали с ним, когда он болел?

    – Конечно. Трудно скрывать мое восхищение к нему. Он был одним из тех, кем я больше всего восхищался. Мы однажды обедали в Лондоне, позже у нас сложились хорошие отношения.

    – Как думаете, придал ли визит Фергюсона «МЮ» энергии?

    – Он лучший тренер в истории футбола. Здорово видеть его каждый день.

    Матч 22-го тура английской Премьер-лиги пройдет на «Уэмбли» и состоится завтра, 13-го января.

    Источник: Sky Sports

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      BlackMurder 5 минут назад

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