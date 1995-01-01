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    Фергюсон посетил тренировку «МЮ» перед матчем с «Тоттенхэмом»

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон приехал на тренировку команды перед игрой с «Тоттенхэмом».

    Издание Manchester Evening News опубликовало фотографию Фергюсона на пассажирском кресле автомобиля около базы «Юнайтед» в Каррингтоне. В это же время приехали и игроки основного состава.

    Шотландец тренировал команду с 1986-го по 2013-й год. При нем «МЮ» 38 трофеев, включая 13 титулов чемпиона Англии и две Лиги чемпионов. И. о. главного тренера Уле-Гуннар Сульшер играл под руководством Фергюсона с 1996-го по 2007-й год.

    С момента прихода норвежца на должность 19-го декабря команда выиграла все пять матчей с общим счетом 16:3. Встреча на «Уэмбли» состоится завтра, 13-го января.

    Источник: Manchester Evening News

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