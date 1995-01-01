Головин учился в третьем классе, когда Фабрегас и Анри играли за «Арсенал» в финале ЛЧ. Теперь они в одном клубе

Ранее «Монако» объявил о трансфере полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Это означает, что испанец перешел в стан своего бывшего одноклубника по «Арсеналу» Тьерри Анри, который тренирует красно-белых.

В 2006 году оба футболиста играли в финале Лиги чемпионов (уступили «Барселоне»). Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в тот момент заканчивал третий класс.