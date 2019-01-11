Орлов: «Дюков совместит должность главы РФС с работой в «Газпром нефти»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал выдвижения Александра Дюкова на пост президента РФС.

«У нас в «Зените» большие перемены в руководстве.

Когда пришел Семак, Фурсенко не скрывал, что хотел Дика Адвоката. Но руководство, в частности Алексей Миллер, решили рискнуть и поставить молодого российского тренера. Иностранцы завоевали четыре титула чемпионов. Семак, как мы видим, неплохо работает.

Фурсенко остался президентом, он занимается клубом, но командой конкретно руководил и направлял Семака Александр Дюков. Он 10 лет был президентом и председателем совета директоров «Зенита» и теперь должен покинуть этот пост.

Он уже объявил , увидев, какая у него поддержка в стране – и Галицкий, и Гинер, и все клубы, и РПЛ, и РФС, и регионы – 50-60 голосов.

Мы разговаривали. Я поздравил его – пока с Новым годом, не с новой должностью. Но он будет президентом РФС. Он будет совмещать с работой в «Газпром нефти», где он президент.

Наверное, это очень важно, чтобы с такой материальной базой он стал во главе нашего футбола.

Он сам обозначил задачи – будет заниматься развитием футбола в регионах. Сборная – в поле зрения президента РФС. Нужны очень серьезные корректиовки в календаре», – Sports.ru цитирует Орлова в эфире «ГСО Live».