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    Орлов: «Дюков совместит должность главы РФС с работой в «Газпром нефти»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал выдвижения Александра Дюкова на пост президента РФС.

    «У нас в «Зените» большие перемены в руководстве.

    Когда пришел Семак, Фурсенко не скрывал, что хотел Дика Адвоката. Но руководство, в частности Алексей Миллер, решили рискнуть и поставить молодого российского тренера. Иностранцы завоевали четыре титула чемпионов. Семак, как мы видим, неплохо работает.

    Фурсенко остался президентом, он занимается клубом, но командой конкретно руководил и направлял Семака Александр Дюков. Он 10 лет был президентом и председателем совета директоров «Зенита» и теперь должен покинуть этот пост.

    Он уже объявил , увидев, какая у него поддержка в стране – и Галицкий, и Гинер, и все клубы, и РПЛ, и РФС, и регионы – 50-60 голосов.

    Мы разговаривали. Я поздравил его – пока с Новым годом, не с новой должностью. Но он будет президентом РФС. Он будет совмещать с работой в «Газпром нефти», где он президент.

    Наверное, это очень важно, чтобы с такой материальной базой он стал во главе нашего футбола.

    Он сам обозначил задачи – будет заниматься развитием футбола в регионах. Сборная – в поле зрения президента РФС. Нужны очень серьезные корректиовки в календаре», – Sports.ru цитирует Орлова в эфире «ГСО Live».

    • Кандидатуру Дюкова предложила Премьер-лига
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    Источник: Страница Геннадия Орлова во «ВКонтакте»

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    11.01.2019 23:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5429

      Вомбат 20 минут назад

      С одной стороны это может быть неплохо. Может, теперь частота ударов по ногам Паредеса в каждом матче РПЛ несколько снизится. С другой стороны это плохо, потому что каждый свисток в пользу Зенита будет теперь сопровождаться массовой истерией многомиллионной армии российских болельщиков.

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