Прядкин: «Кандидатуру Дюкова на должность главы РФС единогласно поддержали на собрании РПЛ»

И. о. президента РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал выдвижение Александра Дюкова на должность главы РФС.
«Кандидатура Дюкова была единогласно поддержана всеми участниками общего собрания РПЛ. Все прекрасно знают Александра Валерьевича, он давний член нашей лиги и нашей большой футбольной семьи.
Он прекрасно знает устройство футбольного мира, вовлечен в саму игру. Никаких вопросов по нему не было и возникнуть не могло», – цитирует Прядкина RT.
- Дюков – председатель совета директоров «Зенита».
- В кандидаты в состав исполкома РФС были выдвинуты владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, президента ЦСКА Евгений Гинер и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун.