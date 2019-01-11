Абидаль не захотел брать Морату в «Барселону»

и правильно ! пусть валит в реал или в блювентус.
Агент нападающего «Челси» Альваро Мораты Хуанма Лопес предложил своего клиента «Барселоне». Вопрос рассматривал технический директор клуба Эрик Абидаль.
Француз не ответил согласием, сообщает Mundo Deportivo. В частности, каталонцев не привлекает финансовая сторона потенциальной сделки.
- По информации СМИ, форвардом интересуются «Атлетико», «Севилья» и «Бавария».
- Мората перешел в «Челси» из «Реала» в июле 2017 года за 66 миллионов евро.
- В текущем сезоне нападающий принял участие в 24-х матчах в составе синих и забил девять голов.