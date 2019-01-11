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    Абидаль не захотел брать Морату в «Барселону»

    Агент нападающего «Челси» Альваро Мораты Хуанма Лопес предложил своего клиента «Барселоне». Вопрос рассматривал технический директор клуба Эрик Абидаль.

    Француз не ответил согласием, сообщает Mundo Deportivo. В частности, каталонцев не привлекает финансовая сторона потенциальной сделки.

    • По информации СМИ, форвардом интересуются «Атлетико», «Севилья» и «Бавария».
    • Мората перешел в «Челси» из «Реала» в июле 2017 года за 66 миллионов евро.
    • В текущем сезоне нападающий принял участие в 24-х матчах в составе синих и забил девять голов.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1478

      dinar7777dinar 1 час назад

      и правильно ! пусть валит в реал или в блювентус.

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