«Барселона» рассматривает возможность аренды форварда зимой. Один из кандидатов – Мората

«Барселона» рассматривает вариант с укреплением атаки в зимнее трансферное окно.

На данный момент клуб еще не принял решения, так как оно зависит от множества факторов, но тем не менее составляет шорт-лист. Один из кандидатов – нападающий «Челси» Альваро Мората.

Каталонцы знают, что футболист может отправиться в аренду в январе. Сине-гранатовые поинтересовались у лондонцев о ситуации испанца, но еще не сделали «Челси» официального предложения.

Сам Мората намерен уйти в аренду зимой. «Челси» готов пойти ему на встречу, если найдет замену.