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    «Барселона» рассматривает возможность аренды форварда зимой. Один из кандидатов – Мората

    «Барселона» рассматривает вариант с укреплением атаки в зимнее трансферное окно.

    На данный момент клуб еще не принял решения, так как оно зависит от множества факторов, но тем не менее составляет шорт-лист. Один из кандидатов – нападающий «Челси» Альваро Мората.

    Каталонцы знают, что футболист может отправиться в аренду в январе. Сине-гранатовые поинтересовались у лондонцев о ситуации испанца, но еще не сделали «Челси» официального предложения.

    Сам Мората намерен уйти в аренду зимой. «Челси» готов пойти ему на встречу, если найдет замену.

    • По информации СМИ, форвардом интересуются «Атлетико», «Севилья» и «Бавария».
    • Мората перешел в «Челси» из «Реала» в июле 2017 года за 66 миллионов евро.
    • В текущем сезоне нападающий принял участие в 24-х матчах в составе синих и забил девять голов.

    Источник: Sport.es

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