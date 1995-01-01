Сарри: «Интерес «Баварии» к Хадсону-Одои – неуважение к «Челси»

Ну подайте жалобу на немцев да и всё. Пусть штраф им выпишут, регистрацию игроков на одно окно закроют.)))
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал интерес к своему футболисту Каллуму Хадсону-Одои со стороны «Баварии». Итальянец считает поведение немцев неуважительным.
«Бавария» говорит о футболисте, который имеет действующий контракт с нами. Это неуважение к «Челси». Я доволен Хадсоном-Одои, он прогрессирует. Не хочу, чтобы он уходил», – сказал Сарри Football.London.
- «Челси» может подать жалобу на «Баварию».
- Действующий контракт Хадсона-Одои с рассчитан до лета 2020 года.
- В текущем сезоне хавбек провел за синих шесть матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.
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