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    Сарри: «Интерес «Баварии» к Хадсону-Одои – неуважение к «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал интерес к своему футболисту Каллуму Хадсону-Одои со стороны «Баварии». Итальянец считает поведение немцев неуважительным.

    «Бавария» говорит о футболисте, который имеет действующий контракт с нами. Это неуважение к «Челси». Я доволен Хадсоном-Одои, он прогрессирует. Не хочу, чтобы он уходил», – сказал Сарри Football.London.

    • «Челси» может подать жалобу на «Баварию».
    • Действующий контракт Хадсона-Одои с рассчитан до лета 2020 года.
    • В текущем сезоне хавбек провел за синих шесть матчей, забил один гол и отметился одной результативной передачей.

    «Челси» и «Бавария» ругаются из-за 18-летнего парня

    Источник: Football.London

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: -74

      Shotlandets86 57 минут назад

      Ну подайте жалобу на немцев да и всё. Пусть штраф им выпишут, регистрацию игроков на одно окно закроют.)))

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      Рейтинг: +1184

      BlackMurder 1 час назад

      Он че идиот? Это новый футбол, футбол давно перестал быть игрой, щас все мериются письками и ты отпустишь его - главное цена вопроса, дадут больше, дадут сколько хотите, но в пределах разумного.

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