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    Роналду, Месси, Канте, Мбаппе – в команде года УЕФА

    УЕФА опубликовала команду 2018 года. В голосовании на официальном сайте организации приняли участие более 1,8 миллион человек, которые определили 11 лучших футболистов.

    В сборную прошлого года вошли четверо футболистов «Реала», по два игрока «Барселоны» и «Челси» и по одному представителю «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Ювентуса».

    Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

    Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело (все – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

    Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Эден Азар («Челси»).

    Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Роналду («Ювентус»).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 18:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9165

      bset 1 час назад

      А как же Облак?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +425

      Юрэс 1 час назад

      Всего 1'8 мильёна?!?!?!
      Чё это за фигня

      0
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    • ...
      Рейтинг: +120

      Sarco 1 час назад

      Они Рамоса, по приколу добавляют каждый раз ? ))

      0
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