Роналду, Месси, Канте, Мбаппе – в команде года УЕФА

УЕФА опубликовала команду 2018 года. В голосовании на официальном сайте организации приняли участие более 1,8 миллион человек, которые определили 11 лучших футболистов.

В сборную прошлого года вошли четверо футболистов «Реала», по два игрока «Барселоны» и «Челси» и по одному представителю «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Ювентуса».

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).

Защитники: Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело (все – «Реал»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Н’Голо Канте («Челси»), Эден Азар («Челси»).

Нападающие: Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Роналду («Ювентус»).