«Интер» хочет купить Дибалу в случае ухода Икарди

«Интер» интересуется возможностью приобретения нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.
Миланцы попытаются заполучить 25-летнего аргентинца в том случае, если команду покинет Мауро Икарди.
Как сообщает Tuttosport, «Интер» не договорился со своим форвардом о продлении контракта, истекающего летом 2021 года. По информации СМИ, Икарди входит в сферу интересов «Реала» и «Манчестер Юнайтед».
- В этом сезоне Дибала провел за туринцев 22 матча, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Его контракт действует до 2022 года.
- На счету Икарди 13 мячей и два голевых паса в 22-х играх.