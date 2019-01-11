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    «Интер» хочет купить Дибалу в случае ухода Икарди

    «Интер» интересуется возможностью приобретения нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

    Миланцы попытаются заполучить 25-летнего аргентинца в том случае, если команду покинет Мауро Икарди.

    Как сообщает Tuttosport, «Интер» не договорился со своим форвардом о продлении контракта, истекающего летом 2021 года. По информации СМИ, Икарди входит в сферу интересов «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

    • В этом сезоне Дибала провел за туринцев 22 матча, забил семь голов и сделал три результативные передачи. Его контракт действует до 2022 года.
    • На счету Икарди 13 мячей и два голевых паса в 22-х играх.

    Источник: Tuttosport

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