«Интер» хочет купить Дибалу в случае ухода Икарди

«Интер» интересуется возможностью приобретения нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Миланцы попытаются заполучить 25-летнего аргентинца в том случае, если команду покинет Мауро Икарди.

Как сообщает Tuttosport, «Интер» не договорился со своим форвардом о продлении контракта, истекающего летом 2021 года. По информации СМИ, Икарди входит в сферу интересов «Реала» и «Манчестер Юнайтед».