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    Орлов: «Паредес получает очень высокую зарплату, но говорит о других клубах. «Зенит» ничего не потеряет, если он уйдет»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном уходе Леандро Паредеса из «Зенита».

    – Очень много разговоров о возможном уходе Леандро Паредеса.

    Меня этот аргентинец вообще удивляет. Я многое повидал в футболе на своем веку, но не могу вспомнить подобного случая, когда игрок, получающий очень высокую зарплату, постоянно говорит о том, где бы он хотел продолжить карьеру, но ни разу не сказал, что хотел бы стать чемпионом страны с «Зенитом».

    Он хороший, качественный, мастеровитый футболист. Но как можно на него рассчитывать при таком отношении? Он ведь уже подводил своей недисциплинированностью. Зашкаливающее количество карточек! Из-за чего он и пропускал ключевые матчи. А ведь у него неоправданные нарушения.

    – То есть если «Зенит» и потеряет Паредеса зимой, ничем серьезным это для команды не чревато?

    – Не думаю. Только надо, разумеется, получив деньги за Лео, кого-то приобрести взамен.

    – «Зенит» нуждается в серьезном и качественном усилении?

    – Конечно! Об этом и говорит Сергей Семак. Нужны игроки в центре поля и в защите. Возвращение Эмилиано Ригони – это тоже усиление команды. С учетом того, что рассчитывать на Александра Кокорина не приходится. Ригони, уверен, усилит команду, он лучше, чем Антон Заболотный.

    – Как вы расцениваете шансы «Зенита» выиграть этот чемпионат?

    – Высоко. Надеюсь, так оно и будет. Отдых уставшим ребятам сейчас очень кстати, надо привести физические кондиции в норму. И я очень надеюсь на возвращение Кристиана Нобоа, это полузащитник высокого класса, необходимый команде. А эквадорец уже начал тренироваться. И если он подтянется к марту, это обогатит игру в центре и разнообразит атаку.

    Согласно Football Italia, 25-летним аргентинцем интересуется «Челси». Ранее петербургский клуб отклонил предложение «ПСЖ».

    • Паредес перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Ромы» за 23 миллиона евро
    • В текущем сезоне забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи в 22-х играх
    • Контракт с клубом рассчитан до июня 2021 года
    • Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов

    Источник: «Спорт день за днем»

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