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    FOX: Краневиттер готов уйти из «Зенита» в шестую команду чемпионата Мексики

    Мексиканский «Крус Асуль» интересуется полузащитником «Зенита» Матиасом Краневиттером, сообщает FOX Sports.

    Согласно источнику, 25-летний аргентинец – главная цель трансферной кампании клуба. Футболист готов уйти из команды Сергея Семака.

    По итогам прошлого сезона чемпионата Мексики — «Крус Асуль» занял шестое место в турнирной таблице. С момента основания в 1927-м году клуб восемь раз становился чемпионом страны и шесть раз выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

    • Краневиттер перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Атлетико» за 8 миллионов евро
    • В текущем сезоне отдал два голевых паса в 12-ти играх
    • Контракт футболиста истекает в июне 2021-го года
    • Цена по Transfermarkt – 5,5 миллионов

    Источник: FOX Sports

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