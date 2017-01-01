FOX: Краневиттер готов уйти из «Зенита» в шестую команду чемпионата Мексики

Мексиканский «Крус Асуль» интересуется полузащитником «Зенита» Матиасом Краневиттером, сообщает FOX Sports.
Согласно источнику, 25-летний аргентинец – главная цель трансферной кампании клуба. Футболист готов уйти из команды Сергея Семака.
По итогам прошлого сезона чемпионата Мексики — «Крус Асуль» занял шестое место в турнирной таблице. С момента основания в 1927-м году клуб восемь раз становился чемпионом страны и шесть раз выигрывал Лигу чемпионов КОНКАКАФ.
- Краневиттер перешел в «Зенит» в июле 2017 года из «Атлетико» за 8 миллионов евро
- В текущем сезоне отдал два голевых паса в 12-ти играх
- Контракт футболиста истекает в июне 2021-го года
- Цена по Transfermarkt – 5,5 миллионов