talkSPORT: «Реал» готов заплатить 100 миллионов за Кулибали

Не, Реал должен выиграть Лигу Европы сначала. Потом покупки
Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может стать игроком «Реала», сообщает talkSPORT.
Согласно источнику, мадридский клуб готов потратить на трансфер 90 миллионов фунтов – около 100 миллионов евро. Итальянский клуб уже вел переговоры по продаже 27-летнего сенегальца с «Манчестер Юнайтед» в период летнего окна, но ради такой суммы может заключить сделку с «Реалом».
По информации Il Matino, «Барселона» готова заплатить за Кулибали 120 миллионов.
- Игрок перешел в «Наполи» в июле 2014-го года из «Генка» за 7,5 миллионов евро
- В текущем сезоне отдал два голевых паса 24-х матчах
- Вошел в символическую сборную Африки-2019