talkSPORT: «Реал» готов заплатить 100 миллионов за Кулибали

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может стать игроком «Реала», сообщает talkSPORT.

Согласно источнику, мадридский клуб готов потратить на трансфер 90 миллионов фунтов – около 100 миллионов евро. Итальянский клуб уже вел переговоры по продаже 27-летнего сенегальца с «Манчестер Юнайтед» в период летнего окна, но ради такой суммы может заключить сделку с «Реалом».

По информации Il Matino, «Барселона» готова заплатить за Кулибали 120 миллионов.