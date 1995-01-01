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    talkSPORT: «Реал» готов заплатить 100 миллионов за Кулибали

    Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может стать игроком «Реала», сообщает talkSPORT.

    Согласно источнику, мадридский клуб готов потратить на трансфер 90 миллионов фунтов – около 100 миллионов евро. Итальянский клуб уже вел переговоры по продаже 27-летнего сенегальца с «Манчестер Юнайтед» в период летнего окна, но ради такой суммы может заключить сделку с «Реалом».

    По информации Il Matino, «Барселона» готова заплатить за Кулибали 120 миллионов.

    • Игрок перешел в «Наполи» в июле 2014-го года из «Генка» за 7,5 миллионов евро
    • В текущем сезоне отдал два голевых паса 24-х матчах
    • Вошел в символическую сборную Африки-2019

    Источник: talkSPORT

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    Сегодня, 00:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +31

      VVadic 34 минуты назад

      Не, Реал должен выиграть Лигу Европы сначала. Потом покупки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6

      Russisch Schwein > VVadic 12 минут назад

      Какая Лига Европы? Они в Лиге Чемпионов играют.

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