Il Mattino: «Барселона» предложила 120 миллионов за Кулибали

У Барсы бюджет выделили 150 миллионов на 5 игроков.
Тут 120 за одного. На 30 еще 4 хотят купить? Агенты поуменьшели бы свои оппетиты со враньем.
:)))
«Барселона» сделала предложение по защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, информирует Le 10 Sport со ссылкой на Il Mattino.
По информации издания, за 27-летнего игрока каталонцы были готовы заплатить 120 миллионов евро. Руководство неаполитанского клуба отклонило это предложение.
- В текущем сезоне Кулибали сделал 2 результативные передачи в 24 играх за «Наполи».
- Контракт сенегальца с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.