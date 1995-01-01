Il Mattino: «Барселона» предложила 120 миллионов за Кулибали

«Барселона» сделала предложение по защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, информирует Le 10 Sport со ссылкой на Il Mattino.

По информации издания, за 27-летнего игрока каталонцы были готовы заплатить 120 миллионов евро. Руководство неаполитанского клуба отклонило это предложение.