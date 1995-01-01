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    Il Mattino: «Барселона» предложила 120 миллионов за Кулибали

    «Барселона» сделала предложение по защитнику «Наполи» Калиду Кулибали, информирует Le 10 Sport со ссылкой на Il Mattino.

    По информации издания, за 27-летнего игрока каталонцы были готовы заплатить 120 миллионов евро. Руководство неаполитанского клуба отклонило это предложение.

    • В текущем сезоне Кулибали сделал 2 результативные передачи в 24 играх за «Наполи».
    • Контракт сенегальца с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года.

    Источник: Le 10 Sport

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +763

      ухоженный крокодил 43 минуты назад

      У Барсы бюджет выделили 150 миллионов на 5 игроков.
      Тут 120 за одного. На 30 еще 4 хотят купить? Агенты поуменьшели бы свои оппетиты со враньем.
      :)))

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      Рейтинг: +768

      Гиви Эрудитошвили 48 минут назад

      Уж лучше 19-летнего де Лигта купить, который стоит намного дешевле, но мастеровит не по годам и очень перспективный игрок.

      0
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      Рейтинг: +762

      Бухбух 53 минуты назад

      Очередной француз для Барсы (правда наполовину).

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