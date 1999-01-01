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    Буффон: «Когда «Ювентус» купил меня, он совершил одну из лучших сделок в истории футбола»

    Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон вспомнил свой трансфер из «Пармы» в «Ювентус» в 2001 году. Футболиста купили за 52 миллиона евро.

    «Суммы, которые сейчас платят за футболистов, не сравнимы с теми, что были в начале века. Во время моего трансфера в «Ювентус» критики говорили, что платить такие деньги за вратаря нельзя.

    Тем не менее, считаю, что это была одна из лучших сделок в истории футбола», – сказал итальянец FourFourTwo.

    • Буффон играл за туринцев 17 лет.
    • Главное достижение в карьере голкипера – победа на чемпионате мира.
    • Сейчас футболисту 40 лет.

    Источник: FourFourTwo

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