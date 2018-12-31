Игрок молодежной сборной России по хоккею: «Радимов сказал выбросить бронзу? Не знаю, кто это. Пусть свою бронзу покажет»

правильно он сказал. бомжи зажрались и если бы не народные деньги то клуб бы давно сгинул .
Защитник молодежной сборной России по хоккею Александр Романов прокомментировал слова главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. По итогам Молодежного чемпионата мира по хоккею он сказал, чтобы российские хоккеисты «выбросили бронзу».
– Владислав Радимов сказал, что бронзовые медали нужно выбросить, потому что команда должна была брать золото. Что вы ему ответите?
– Пускай покажет свою бронзу. Или он ее выкинул? Я даже не знаю, кто это. Футболом не интересуюсь.
- Россияне в полуфинале уступили США (1:2).
- «Зенит-2» Радимова идет в ФНЛ последним, на 20 очков отставая от спасительной строчки.
- Главное достижение в игровой карьере Радимова – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».