Игрок молодежной сборной России по хоккею: «Радимов сказал выбросить бронзу? Не знаю, кто это. Пусть свою бронзу покажет»

Защитник молодежной сборной России по хоккею Александр Романов прокомментировал слова главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. По итогам Молодежного чемпионата мира по хоккею он сказал, чтобы российские хоккеисты «выбросили бронзу».

– Владислав Радимов сказал, что бронзовые медали нужно выбросить, потому что команда должна была брать золото. Что вы ему ответите?

– Пускай покажет свою бронзу. Или он ее выкинул? Я даже не знаю, кто это. Футболом не интересуюсь.