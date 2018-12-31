Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Игрок молодежной сборной России по хоккею: «Радимов сказал выбросить бронзу? Не знаю, кто это. Пусть свою бронзу покажет»

    Защитник молодежной сборной России по хоккею Александр Романов прокомментировал слова главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. По итогам Молодежного чемпионата мира по хоккею он сказал, чтобы российские хоккеисты «выбросили бронзу».

    – Владислав Радимов сказал, что бронзовые медали нужно выбросить, потому что команда должна была брать золото. Что вы ему ответите?

    – Пускай покажет свою бронзу. Или он ее выкинул? Я даже не знаю, кто это. Футболом не интересуюсь.

    • Россияне в полуфинале уступили США (1:2).
    • «Зенит-2» Радимова идет в ФНЛ последним, на 20 очков отставая от спасительной строчки.
    • Главное достижение в игровой карьере Радимова – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:43
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +126

      латунный сепаратист 3 минуты назад

      правильно он сказал. бомжи зажрались и если бы не народные деньги то клуб бы давно сгинул .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +346

      Аден 12 минут назад

      нормально, парень, ответил представителю бомж-клупа.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2738

      la verdad 15 минут назад

      +100

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +394

      spam2009 16 минут назад

      красиво отшил

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru