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    Радимов – о молодежной сборной России по хоккею: «Пусть выбросят нахрен эту бронзу»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу молодежной сборной России по хоккею над Швейцарией в матче за третье место молодежного чемпионата мира (5:2). Специалист недоволен.

    «Нифига я недоволен! Было все, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят нахрен эту бронзу… Они обязаны были играть в финале», – написал Радимов.

    • Россияне в полуфинале уступили США (1:2).
    • «Зенит-2» Радимова идет в ФНЛ последним, на 20 очков отставая от спасительной строчки.
    • Главное достижение в игровой карьере Радимова – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».

    Источник: Твиттер Владислава Радимова

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    Сегодня, 06:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2707

      la verdad 2 минуты назад

      Владик негодуэ....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +787

      Бухбух 46 минут назад

      Влад, а у тебя самого за всю карьеру сколько медалек было?

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