Радимов – о молодежной сборной России по хоккею: «Пусть выбросят нахрен эту бронзу»

Владик негодуэ....
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу молодежной сборной России по хоккею над Швейцарией в матче за третье место молодежного чемпионата мира (5:2). Специалист недоволен.
«Нифига я недоволен! Было все, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят нахрен эту бронзу… Они обязаны были играть в финале», – написал Радимов.
- Россияне в полуфинале уступили США (1:2).
- «Зенит-2» Радимова идет в ФНЛ последним, на 20 очков отставая от спасительной строчки.
- Главное достижение в игровой карьере Радимова – победа в Кубке УЕФА с «Зенитом».