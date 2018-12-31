Радимов – о молодежной сборной России по хоккею: «Пусть выбросят нахрен эту бронзу»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу молодежной сборной России по хоккею над Швейцарией в матче за третье место молодежного чемпионата мира (5:2). Специалист недоволен.

«Нифига я недоволен! Было все, чтобы золото выиграть! Пусть выбросят нахрен эту бронзу… Они обязаны были играть в финале», – написал Радимов.