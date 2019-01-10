Джано: «Переход в «Витесс» был для меня приоритетным. К сожалению, возникли сложности с документами»

Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о причинах своего сорвавшегося перехода в «Витесс».

Сегодня 26-летний футболист присоединился к «Крыльям Советов» на правах аренды до конца сезона

«Не скрываю, что хотел попробовать свои силы в Европе. Меня приглашал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, и именно этот вариант был для меня приоритетным. К сожалению, возникли определенные сложности с документами. И хотя я соглашался пойти на серьезное понижение в финансовом плане, переход все равно не состоялся.

Кстати, спасибо «Спартаку», который предоставил мне право выбора. Ведь еще до «Витесса» официальное предложение красно-белым сделали «Крылья Советов». Но когда возник вариант с Голландией, я попросил спартаковское руководство дать время. Пауза сильно затянулась, однако мне шли навстречу. Теперь «Витесс» отпал, иду в «Крылья», – сказал Джано.