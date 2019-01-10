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    Джано: «Переход в «Витесс» был для меня приоритетным. К сожалению, возникли сложности с документами»

    Полузащитник «Спартака» Джано рассказал о причинах своего сорвавшегося перехода в «Витесс».

    Сегодня 26-летний футболист присоединился к «Крыльям Советов» на правах аренды до конца сезона

    «Не скрываю, что хотел попробовать свои силы в Европе. Меня приглашал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий, и именно этот вариант был для меня приоритетным. К сожалению, возникли определенные сложности с документами. И хотя я соглашался пойти на серьезное понижение в финансовом плане, переход все равно не состоялся.

    Кстати, спасибо «Спартаку», который предоставил мне право выбора. Ведь еще до «Витесса» официальное предложение красно-белым сделали «Крылья Советов». Но когда возник вариант с Голландией, я попросил спартаковское руководство дать время. Пауза сильно затянулась, однако мне шли навстречу. Теперь «Витесс» отпал, иду в «Крылья», – сказал Джано.

    • В текущей кампании хавбек принял участие в трех матчах красно-белых и отметился одной результативной передачей.
    • Контракт Джано со «Спартаком» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +390

      spam2009 6 минут назад

      Сиди в России малыш, нехрен в нидерландах дубасить

      0
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      Рейтинг: +1139

      SIRIUS 2002 22 минуты назад

      Значит не судьба.

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