«Челси» не будет претендовать на Торгана Азара из-за договоренности с «Боруссией» Д

«Челси» отказался от приобретения полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара.

Недавно лондонцы объявили о переходе летом из дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича. Черно-желтые видят в Азаре замену американцу, поэтому были готовы отказать английскому клубу в продаже Пулишича, если «Челси» не откажется от борьбы за бельгийца. Лондонцы приняли эти условия.