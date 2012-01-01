Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?

    «Челси» не будет претендовать на Торгана Азара из-за договоренности с «Боруссией» Д

    «Челси» отказался от приобретения полузащитника менхенгладбахской «Боруссии» Торгана Азара.

    Недавно лондонцы объявили о переходе летом из дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича. Черно-желтые видят в Азаре замену американцу, поэтому были готовы отказать английскому клубу в продаже Пулишича, если «Челси» не откажется от борьбы за бельгийца. Лондонцы приняли эти условия.

    • В текущем сезоне Азар провел за менхенгладбахцев 19 матчей, забил 12 голов и сделал семь результативных передач.
    • Ранее сообщалось, что на бельгийца также претендуют «Бавария», «Атлетико», «Ливерпуль» и «Рома».

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru